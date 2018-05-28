Мэры Якутска и Нижнего Тагила назначены врио губернаторов

Мэр Якутска Айсен Николаев назначен врио губернатора Якутии, а мэр Нижнего Тагила Сергей Носов — врио главы Магаданской области. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщается на сайте Кремля.

Ранее в понедельник, 28 мая, о своей отставке объявил глава Якутии Егор Борисов. Свое решение он объяснил тем, что понимает необходимость ротации кадров на любом уровне. Кроме того, в понедельник президент России Владимир Путин отправил в отставку по собственному желанию губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Егоров возглавлял свой регион с 2010 года, Печеный — с 2013 года.

Это не первый случай, когда исполняющими обязанности губернаторов становятся главы городов. Ранее мэр Вологды Андрей Травников стал врио губернатора Новосибирской области, экс-мэр Самары Дмитрий Азаров возглавил Самарскую область, а глава Воронежа Александр Гусев исполняет обязанности губернатора Воронежской области.

По мнению политолога Олега Матвейчева, практика повышения мэров до губернаторов не является новой, чаще всего врио губернаторов становятся люди из так называемой губернаторской папки Кремля. Однако это не значит, что всех мэров начнут «поднимать» до губернаторов — в папку входят также депутаты и сотрудники госкорпораций, подчеркнул эксперт.

«Просто есть очень успешные мэры. Нижний Тагил был одним из самых экологически неблагополучных индустриальных городов с убитой инфраструктурой, а сейчас это прекрасный современный город. Носов — отличный управленец, который, очевидно, давно уже перерос рамки мэра, а губернаторские амбиции у него были и ранее», — сказал Матвейчев «Ленте.ру». То же самое, по его мнению, касается и мэра Якутска Айсена Николаева.

Выборы новых губернаторов пройдут в единый день голосования 9 сентября.

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