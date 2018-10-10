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В «Лидеры России» позвали людей со всего мира

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Сергей Кириенко

В конкурсе управленцев «Лидеры России» в этом году смогут принять участие граждане со всего мира, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 10 октября.

«Нам часто писали соотечественники, которые живут не в России, которые живут в странах СНГ, в бывших странах Советского Союза, да и в странах дальнего зарубежья, разговаривающие на русском языке, которые говорили о том, что тоже хотели бы принять участие», — сказал он на открытии второго конкурса молодых управленцев в Москве.

При этом, отметил Кириенко, что зарубежные претенденты должны будут сдать экзамен на свободное владение русским языком.

Среди других нововведений — повышение предельного возраста участников конкурса на пять лет — до 55, сообщили организаторы. Количество наставников увеличилось до 90 (ранее было менее 70).

Первый сезон всероссийского конкурса для управленцев в области государственного управления и бизнеса стартовал прошлой осенью и завершился в феврале нынешнего года. Победителями стали 103 человека. Многие участники еще во время состязания получили новые должности. К примеру, Ильнар Гирфанов из Казани стал руководителем программно-идеологического департамента политического управления ЦИК «Единой России». После череды назначений конкурс стали называть социальным лифтом.

Положительно о мероприятии высказался президент Владимир Путин. Он признался, что не ожидал таких результатов, и поставил задачу сделать конкурс еще более интересным.

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