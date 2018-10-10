Одна из самых влиятельных женщин России напомнила о «гендерном стеклянном потолке»

Председательница Центрального Банка Эльвира Набиуллина призвала россиянок активнее участвовать в проекте «Лидеры России», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Есть потрясающее образование, есть опыт. Но так складывается, что женщины нечасто проявляют себя, заявляют себя на более высокие позиции», — отметила она, выступая перед стартом второго сезона всероссийского конкурса.

Набиуллина напомнила о гендерном «стеклянном потолке» и понадеялась, что «Лидеры России» — проект, который сможет его разбить.

На дефицит «представительниц прекрасной половины человечества» в ходе первого сезона также указал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, девушек в числе участников было всего 15 процентов.

Кириенко рассказал, что в нынешнем году участие в «Лидерах России» открыто для русскоговорящих граждан всего мира, желающих приехать, чтобы учиться и работать здесь. Кроме того, на пять лет увеличен предельный возраст для участников — до 55 лет.

Количество наставников в этом году увеличилось с 70 до 90. У конкурса появились официальные компании-партнеры, которые, кроме прочего, уже формируют пул вакансий для талантливых и перспективных руководителей.

В первом сезоне «Лидеров России» приняли участие почти двести тысяч жителей страны. Победителями стали 103 человека. Из них двое стали губернаторами, трое — заместителями федеральных министров.

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