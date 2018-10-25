Названо итоговое число претендентов в «Лидеры России»

Завершилась регистрация на конкурс управленцев «Лидеры России», всего поступило 227 тысяч заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира. Об этом сообщается на сайте проекта в четверг, 25 октября.

Теперь всем участникам необходимо записать и загрузить в систему видеоинтервью. Это обязательное условие для доступа к последующим заданиям дистанционного этапа.

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«Итоги заявочной кампании говорят о востребованности конкурса "Лидеры России" и повышении к нему интереса как россиян, так и наших соотечественников за рубежом», — сказал руководитель проекта Алексей Комиссаров.

Подавляющее большинство участников конкурса — российские граждане, на долю иностранцев приходится около двух процентов от общего числа заявок. Возможность участия жителей из других стран — нововведение этого года. Также в этом сезоне увеличилось количество наставников молодых управленцев. В частности, к проекту присоединились председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, председатель ЦИК Элла Памфилова и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Итоги первого конкурса положительно оценил президент Владимир Путин. Победителями стали 103 человека, из них двое стали губернаторами, трое — заместителями федеральных министров.

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