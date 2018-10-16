Третий человек в стране решил наставлять «Лидеров России»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко решила стать наставником в конкурсе управленцев «Лидеры России». Об этом сообщает ТАСС во вторник, 16 октября.

По словам Матвиенко, в 1970-х годах она была участником американо-советского проекта «Молодые политические лидеры».

«Я в течение нескольких лет регулярно ездила в США, где в течение месяца жила в семьях. Там очень многому нас научили. (...) Мы жили в семьях сенаторов, мы общались с американским истеблишментом. Мне это очень многое дало. Я благодарна тому периоду», — рассказала она.

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В частности, по ее словам, участников учили выступать перед аудиторией и отвечать на «самые нелицеприятные вопросы». Матвиенко подчеркнула, что будущим лидерам необходима помощь и поддержка.

«Я буду делать все возможное, чтобы люди, которые выберут меня в качестве наставника, действительно стали лучшими», — заключила спикер.

Во втором всероссийском конкурсе «Лидеры России» смогут принять участие люди со всего мира. Это решение организаторы приняли после многочисленных писем от соотечественников. Единственное требование — свободное владение русским языком. К настоящему моменту зарегистрировано свыше 50 тысяч заявок.

Первый сезон всероссийского конкурса стартовал прошлой осенью и завершился в феврале нынешнего года. Победителями стали 103 человека, из них двое стали губернаторами, трое — заместителями федеральных министров. Мероприятие высоко оценил президент Владимир Путин. Он призвал организаторов сделать конкурсную программу еще интересней.

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