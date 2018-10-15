Более 50 тысяч человек пожелали стать «Лидерами России»

Более 50 тысяч заявок поступило на второй конкурс в области государственного управления и бизнеса «Лидеры России». Об этом сообщается на сайте мероприятия в понедельник, 15 октября.

«Всего за четыре дня с момента старта второго конкурса "Лидеры России" поступила четверть всего объема заявок прошлогоднего конкурса. У участников есть еще 10 дней, чтобы подать заявку. Напомню, что теперь это могут сделать не только россияне, но и граждане любой страны мира», — сказал руководитель конкурса, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

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Среди федеральных округов пока лидирует Центральный — из регионов ЦФО 36,8 процента всех зарегистрированных на конкурс участников. Наибольшее количество участников проживают в Москве, второе и третье место по количеству желающих принять участие в состязании занимают Санкт-Петербург и Московская область.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, комментируя нововведения конкурса, отметил большое количество писем от соотечественников, который изъявляли желание принять участие в конкурсе. Организаторы приняли решение дать им эту возможность, однако зарубежные претенденты должны свободно владеть русским языком.

Первый сезон всероссийского конкурса стартовал прошлой осенью и завершился в феврале нынешнего года. Победителями стали 103 человека, из них двое стали губернаторами, трое — заместителями федеральных министров.

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