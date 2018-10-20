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Большинство россиян одобрило «Лидеров России»

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Большинство россиян поддержали проведение конкурса «Лидеры России». Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

82 процента респондентов заявили, что такие конкурсы нужны в России. Среди тех, кто слышал о нем, поддержка достигает 90 процентов. Примерно столько же участников исследования воспринимают «Лидеров России» как социальный лифт, 79 процентов опрошенных отметили, что конкурс способствуют более быстрому продвижению по карьерной лестнице.

Каждый второй опрошенный (51 процент), слышавший о конкурсе, утверждает, что победителей «Лидеров России» определяют объективно и честно. Среди 18-24-летних эта доля выше – 68 процентов. Примерно 51 процент считает, что шансы победить в конкурсе равны как у молодых людей, так и у представителей старшего поколения.

Против конкурса высказались только пять процентов респондентов, при этом среди тех, кто слышал о нем, доля негативно настроенных граждан оказалась еще меньше — два процента.

«Лидеры России»— это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина на Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре прошлого года. Первый сезон всероссийского конкурса для управленцев в области государственного управления и бизнеса стартовал прошлой осенью и завершился в феврале нынешнего года. Победителями стали 103 человека. Многие участники еще во время состязания получили новые должности.

Заявки принимаются до 24 октября. На данный момент о своем желании участвовать уже заявили 120 тысяч руководителей не старше 55 лет.

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