На Урале начался полуфинал конкурса «Лидеры России»

В Екатеринбурге состоялось открытие регионального полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» по Уральскому федеральному округу, сообщает пресс-служба конкурса.

В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента России в округе Николай Цуканов, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Встречаясь с людьми, я часто говорю о том, что задача каждого чиновника — делать все, чтобы качество жизни менялось с каждым днем. Но не у каждого обычного человека есть возможность изменить жизнь — свою, жизнь своей семьи, своего города, региона, нашей страны. А у вас такая возможность появилась», — сказал Цуканов.

По словам Орлова, поставленные президентом России задачи требуют современных, инициативных, креативно мыслящих руководителей. «Конкурс является важнейшим механизмом современной кадровой политики, которая ориентирована на выявление талантливых, целеустремленных, амбициозных людей, которые способны совершить прорыв. Сегодня и мы в нашем регионе применяем примерно такие же подходы», — добавил он.

К участию в полуфинале по Уральскому федеральному округу допущены 253 участника, которые накануне успешно прошли контрольное компьютерное тестирование. Тем самым они подтвердили свои высокие результаты дистанционного отбора. Среди полуфиналистов участников из Свердловской области — 94, из Челябинской области — 48, из Ханты-Мансийского АО — Югры — 43, из Тюменской области — 42, из Ямало-Ненецкого АО — 21, из Курганской области — 5. На старте конкурса поступило более 21 тысячи заявок от представителей УрФО. Всего свыше 227 тысяч руководителей зарегистрировались на конкурс.

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