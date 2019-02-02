Полуфинал «Лидеров России» начался в Поволжье

Открытие регионального полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» по Приволжскому федеральному округу состоялось в Нижнем Новгороде и Самаре. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщает пресс-служба конкурса.

В церемонии открытия в Нижегородской области приняли участие полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор региона, наставник конкурса Глеб Никитин и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Это действительно новые возможности для реализации, реальный современный карьерный лифт и, что с моей точки зрения принципиально важно, победа означает возможность сделать максимум не только для себя, но и для своей страны», — отметил Комаров.

В Самарской области церемонию посетили заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев, ректор РАНХиГС, наставник конкурса Владимир Мау и самарский губернатор, наставник конкурса Дмитрий Азаров.

«Для меня большая честь принимать полуфинал Конкурса "Лидеров России" на самарской земле. Приволжский федеральный округ — единственный, где полуфиналы проходят в двух городах, и это во многом предопределено активностью участников, в том числе от Самарской области», — заявил Азаров, обращаясь к полуфиналистам.

Как пояснили в оргкомитете, всего в этом году к участию в полуфинале в ПФО допустили 348 человек. Из них Нижегородскую область представляют 73 конкурсанта, Самарскую — 51, Башкирию — 37, Татарстан — 30, Пермский край — 30, Саратовскую область — 24, Удмуртию — 20, Кировскую область — 15, Оренбургскую область — 14, Чувашию — 14, Ульяновскую область — 13, Пензенскую область — 11, Мордовию — 10, Марий Эл — 5. Также в полуфинале участвует один гражданин Украины.

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