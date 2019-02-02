Около 80 «Лидеров России» получили высокие посты

Около 80 из 100 победителей первого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», который проходил в 2017-2018 годах, получили должности в органах власти и госкорпорациях. Об этом в субботу, 2 февраля, заявил председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, передает ТАСС.

«Большинство из них успешно работают, добиваются результатов в бизнесе, государственном управлении, нравятся всем», — отметил Безручко.

Всего победителями первого сезона конкурса стали 103 человека. В результате двое из них были назначены губернаторами, а четверо — заместителями федеральных министров.

В октябре 2018 года стало известно, что заявку на участие во втором сезоне «Лидеров России» подали более 227 тысяч человек всех российских регионов и 68 стран. Отмечалось, что подавляющее большинство участников конкурса — граждане России, на долю иностранцев приходится около двух процентов от общего числа заявок. В итоге в очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тысячи человек.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

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