Конкурс «Лидеры России» усложнили

В Подмосковье стартовал первый полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» для участников из Центрального федерального округа, сообщает ТАСС. На церемонии открытия выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Он отметил, что в этом году конкурсантам предстоит решать задачи, основанные на реальных ситуациях. «Это реальные сложные управленческие кейсы», — подчеркнул чиновник.

По мнению Кириенко, конкурс способствует личностному росту участников, при правильном подходе «проигравших в этом проекте не существует». «Это конкурс про развитие, про личное развитие, у которого нет ограничений, возраста, вообще нет никаких ограничений. Любые ограничения могут быть только внутренние», — добавил он.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Около 80 из 100 победителей первого сезона конкурса, который проходил в 2017-2018 годах, получили должности в органах власти и госкорпорациях. Заявку на участие во втором сезоне «Лидеров России» подали более 227 тысяч человек из всех российских регионов и 68 стран.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!