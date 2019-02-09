Полуфиналы «Лидеров России» начались в Северо-Западном и Южном округах

Полуфиналы конкурса управленцев «Лидеры России» начались в Северо-Западном (СЗФО) и Южном федеральном округах (ЮФО), сообщает ТАСС.

На церемонии открытия в Санкт-Петербурге присутствовали генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, министр транспорта Евгений Дитрих, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и глава Новгородской области Андрей Никитин.

В полуфинал от всех 11 субъектов округа вышли 432 человека. Из них большая часть проживает в Петербурге — 311 человек, второй по числу конкурсантов стала Калининградская область — 23 человека. Кроме того, один человек выразил желание поучаствовать от Украины.

Полуфинал в Ростове открыл губернатор региона Василий Голубев. Он отметил, что пять финалистов прошлого конкурса уже работает в органах власти. «Среди них есть руководители органов исполнительной власти, советники губернатора Ростовской области, руководители комитетов Заксобрания и органов местного самоуправления», — сказал глава региона.

В полуфинальном этапе конкурса в ЮФО также будут участвовать трое граждан Украины. Всего в нем будет 267 участников, из них большинство проживает в Краснодарском крае и Ростовской области — 91 и 85 полуфиналистов соответственно. Кроме того, 25 участников прибудут из Крыма, из них 17 — жители Севастополя.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. В этом году он проходит во второй раз. В данный момент в России проходят региональные полуфинальные испытания.

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