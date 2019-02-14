Медведев призвал управленцев учиться

Современные управленцы должны постоянно совершенствовать свои навыки и уметь создавать эффективную команду на всех уровнях. Такое мнение высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, передает ТАСС.

По словам Медведева, «управленческие технологии тоже требуют инноваций, новых подходов, нового мышления и разностороннего кругозора», поэтому госслужащие должны быстро осваивать цифровые технологии и повышать уровень цифровой грамотности, в том числе в вопросах кибербезопасности.

Премьер также отметил важность единых подходов к обучения управленцев по всей стране. Так, напомнил он, с 2010 года в России уже реализуется федеральная программа по обучению резерва управленческих кадров, а с 2018 года проводится конкурс «Лидеры России». Всего через подобные учебные программы, по словам Медведева, должны пройти около миллиона специалистов.

Медведев отметил, что постоянное совершенствование профессионального мастерства требуется во всех сферах. «Это касается всех без исключения категорий: от рабочих до академиков», — подчеркнул он, добавив, что соответствующие программы обучения и повышения квалификации предусмотрены в национальных проектах.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Ранее в феврале стало известно, что около 80 из 100 победителей первого сезона конкурса, который проходил в 2017-2018 годах, получили должности в органах власти и госкорпорациях. Заявку на участие во втором сезоне «Лидеров России» подали более 227 тысяч человек из всех российских регионов и 68 стран.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!