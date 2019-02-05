В правительстве Петербурга озаботились созданием кадрового резерва

В Санкт-Петербурге будет проводиться городской кадровый конкурс для управленцев, аналогичный мероприятию «Лидеры России». Об этом заявил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Александр Беглов, сообщает во вторник, 5 февраля, сайтрегионального правительства.

«Наша задача — добиться того, чтобы не менее 35 процентов муниципальных и государственных служащих на ключевых позициях были не старше 35 лет», — сказал врио губернатора, обратив внимание на необходимость создания новых социальных лифтов.

В ближайшее время правительство региона определит, какой кадровый резерв ему необходим. К участию в конкурсе будут привлекать крупных работодателей города. Также планируется разработать и запустить современную модульную программу подготовки госуправленцев.

Кроме того, в городе займутся разработкой концепции развития социальных лифтов. Для этого создадут единый портал и мобильное приложение в области молодежной политики. На их базе будет создан реестр действующих проектов, конкурсов и мероприятий для молодежи.

Глава города также поручил проработать варианты партнерства с платформой «Россия Страна Возможностей», основным проектом которой является конкурс «Лидеры России». Ранее сообщалось, что большинство россиян поддержали его проведение.

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