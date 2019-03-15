Воробьев дал наставления будущим «Лидерам России»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил в роли наставника на конкурсе управленцев «Лидеры России». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе главы региона в пятницу, 15 марта.

«Приятно, что мы имеем возможность общаться с будущими и настоящими лидерами России. Для конкурсантов доступны в перспективе любые должности. Главное, чтобы человек мог оправдать ту компетенцию, на которую мы рассчитываем», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что эффективные специалисты нужны во всех сферах. Он также положительно оценил свое взаимодействие с конкурсантами. «Ребята предложили исчерпывающий перечень, очень разумный, и мы будем использовать это в своей работе», — заверил он.

В роли наставников финалистов во втором сезоне конкурса управленцев выступили более 30 руководителей министерств и ведомств, субъектов федерации, крупнейших компаний.

Имена 100 победителей конкурса станут известны 17 марта. Все они получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей и возможность в течение года консультироваться у своих наставников.

Большинство победителей первого конкурса пригласили на работу в органы власти и госкорпорации. Президент России Владимир Путин отметил эффективность этого проекта.