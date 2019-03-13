«Лидеры России» провели уроки для школьников

Участники финала конкурса управленцев «Лидеры России», который проходит с 13 по 17 марта в Сочи, провели открытые уроки для старшеклассников городских школ. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Конкурсантам, которые были поделены на пары, были предложены на выбор три темы: они могли рассказать школьникам о лидерстве, о самых важных уроках для себя как руководителей, а также о своей личной истории поиска собственного пути в жизни. «Участникам было важно заинтересовать и завладеть вниманием этих слушателей, а работа в паре усложнила эту задачу», — прокомментировал задание руководитель конкурса, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Уроки включали в себя лекционную и интерактивную часть — групповую дискуссию или практическое задание. Общая продолжительность занятия составила 45 минут, в каждом классе было от 20 до 40 школьников, которые после выполнения задания прошли анонимное анкетирование и оценили проведенные уроки. Подсчет баллов за выполнение конкурсантами задания будет производиться на основе результатов этого анкетирования.

Финал конкурса продлится до 17 марта. 14 марта состоится официальное открытие заключительного этапа конкурса и серия мастер-классов для финалистов. 15 марта пройдет День наставника, на площадку финала приедут более 30 наставников конкурса, они пообщаются с финалистами и понаблюдают за работой в командах. 16 марта — Управленческий день, в течение которого участники будут проходить оценочные процедуры. Заключительный день начнется с командного спортивного соревнования — забега с препятствиями на пять километров, а завершится он торжественной церемонией награждения победителей конкурса.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

Заявку на участие во втором сезоне «Лидеров России» подали более 227 тысяч человек из всех российских регионов и 68 стран. В финал прошли 300 участников.

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