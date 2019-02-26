«Лидеры России» продемонстрировали свои «сердца»

Участники конкурса управленцев «Лидеры России» загрузили более тысячи видеоотчетов по реализации проектов, направленных на решение актуальной социальной проблемы в регионах. Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы во вторник, 26 февраля.

Задание под названием «Сердце лидера» было нововведением второго конкурса, цель которого —проверка лидерских качеств и социальной ответственности конкурсантов.

«Всего участники конкурса загрузили в личные кабинеты 1072 видео. Учитывая групповые проекты, эта цифра не равна количеству реализованных проектов, а несколько превышает его», — рассказал руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

По его словам, более трети всех проектов (378) определены участниками как образовательные. Второе по популярности направление — социальная поддержка, уточнил он.

По итогам этого задания будет определен конечный состав финалистов. Лучших выберет комиссия, в состав которой вошли специалисты с многолетним опытом в сфере добровольчества и социального проектирования.

«Мы уверены, что сможем обеспечить объективную и справедливую оценку проектов», — заверил координатор проекта от Ассоциации волонтерских центров Александр Тетерько.

Результаты первого конкурса высоко оценил президент Владимир Путин. Он признался, что не ожидал таких результатов: около 80 из 100 победителей пригласили на работу в органы власти и госкорпорации.

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