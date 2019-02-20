Путин отметил значимость молодежи и вспомнил про «Лидеров России»

Талант и энергия молодежи — конкурентное преимущество России, заявил президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию в среду, 20 февраля. Трансляция мероприятия доступна на сайте Кремля.

По его словам, в стране создана целая система проектов, чтобы молодые люди могли проявить себя. В частности, речь идет о программах «Мой первый бизнес», «Я профессионал», «Лидеры России», напомнил он.

Глава государства призвал молодых людей «активно и смело пользоваться возможностями, осуществлять мечты и планы и приносить пользу семье, стране».

Владимир Путин высоко оценил эффективность первого конкурса управленцев «Лидеры России», который является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». Он признался, что не ожидал таких результатов: около 80 из 100 победителей первого сезона получили должности в органах власти и госкорпорациях. После этого конкурс стали называть социальным лифтом.

В новом сезоне принимают участие люди со всего мира. Это не единственное нововведение организаторов — увеличилось число наставников. Так, консультационную поддержку участникам проекта оказывает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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