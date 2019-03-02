Определились финалисты конкурса «Лидеры России»

В пятницу, 1 марта, состоялось заседание наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России». По итогам рассмотрения социальных проектов участников из листа ожидания, не добравших баллов для прохождения в финал, был определен 31 победитель. Все они получили статус финалиста. Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы. В общей сложности в конкурсе примут участие 300 человек.

«Приглашения в финал получили представители 21 региона России: по шесть конкурсантов из Северо-Западного и Уральского федеральных округов, по пять участников из Приволжского и Центрального, четыре — из Сибирского, три — из Южного и по одному из Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов», — уточнил руководитель Конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«Сердце лидера» — это одно из нововведений Конкурса этого года, это задание было обязательным условием допуска в финал. Оно предполагало реализацию социального проекта, направленного на благо общества или отдельных социальных групп.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

Заявку на участие во втором сезоне «Лидеров России» подали более 227 тысяч человек из всех российских регионов и 68 стран.

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