Наставники «Лидеров России» начали за них борьбу

Среди наставников конкурса управленцев «Лидеры России» существует конкуренция за финалистов. Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, сообщает ТАСС в четверг, 14 марта.

«В эти дни, помимо экспертов-оценщиков, у нас будут активно работать наставники, многие из них уже работают», — сказал Кириенко.

Поиск подопечных уже начали руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Всего в конкурсе принимает участие более 90 наставников, среди которых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель ЦИК Элла Памфилова, руководитель администрации президента Антон Вайно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Сбербанка Герман Греф, министр обороны Сергей Шойгу, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

Заявку на участие во втором сезоне «Лидеров России» подали более 227 тысяч человек из всех российских регионов и 68 стран. В финал прошли 300 участников.

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