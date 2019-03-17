Определились победители конкурса «Лидеры России»

Победителями второго конкурса управленцев «Лидеры России» в 2019 году стали 104 человека. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщил член наблюдательного совета конкурса Михаил Гусман, передает ТАСС.

По словам Гусмана, каждый из победителей получит наставника из числа руководителей органов власти, глав регионов и представителей ведущих российских компаний. В этом году в качестве наставников выступят, в том числе, руководитель администрации президента Антон Вайно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр финансов Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Сбербанка Герман Греф, министр обороны Сергей Шойгу.

Наставники также смогут выбрать себе подопечных из числа тех финалистов, которые не стали победителями. Отмечается, что все финалисты получат по 1 миллиону рублей на обучение в любом российском вузе.

Как уточнил Гусман, особенностью конкурса в этом году стала подготовка социального проекта в рамках задания «Сердце лидера». Участники, представившие лучшие социальные инициативы, будут отдельно отмечены, добавил он.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

Заявку на участие во втором сезоне «Лидеров России» подали более 227 тысяч человек из всех российских регионов и 68 стран. В финал прошли 300 участников. В первом сезоне конкурса победителями были названы 103 человека.

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