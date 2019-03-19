Путин встретился с «Лидерами России»

Президент Владимир Путин встретился с победителями конкурса «Лидеры России». Об этом во вторник, 19 марта, сообщает ТАСС.

«Мне очень приятно отметить, что в этом году у нас рекордное число заявок на этот конкурс — 227 тысяч, 300 финалистов, все финалисты получат по миллиону рублей», — отметил глава государства.

104 победителя помимо денежного вознаграждения получат опытных наставников, добавил президент. Он выразил надежду, что новые перспективы для них будут «не только интересны, но и полезны для различного рода деятельности»: социальной сферы, бизнеса, государственной и муниципальной службы.

«Практика предыдущих мероприятий подобного рода показывает, что это имеет смысл и для различных уровней управления, для различных сфер деятельности, и для тех, кто принимает участие в этих мероприятиях», — подчеркнул Путин.

Президент полагает, что конкурс становится все более престижным и интересным.

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. В нем участвовали представители 68 стран. Финалистов оценивали по таким критериям, как лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, инновационность, социальная ответственность.

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