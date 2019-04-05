Наставники «Лидеров России» выбрали подопечных

Наставники победителей второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России» выбрали подопечных, возможность получать индивидуальные консультации у лучших управленцев страны получили 104 человека. Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы проекта в пятницу, 5 апреля.

«Мы постарались сделать так, чтобы интерес в этом взаимодействии был обоюдным. Благодарим всех наставников за участие в проекте. Программа ограничена по времени и рассчитана на год», — рассказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что корпус наставников состоит из 93 человек, среди которых высокопоставленные руководители государственных органов власти и топ-менеджеры крупнейших корпораций.

В этой роли также попробовала себя спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Комментируя это решение, она рассказала, что в 1970-х годах принимала участие в похожем американо-советском проекте.

В первом сезоне определись 103 победителя, они получили должности в органах власти и госкорпорациях.

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