На Международном арктическом форуме обсудят перспективы развития региона

Главной темой V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который состоится в Санкт-Петербурге 9–10 апреля 2019 года, станет тема «Арктика. Океан возможностей». Об этом говорится в сообщении форума.

Деловая программа мероприятия будет разделена на три основных глобальных направления: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие».

По словам советника президента России Антона Кобякова, деловая программа Международного арктического форума – 2019 охватывает весь спектр тем, посвященных развитию арктических регионов. Форум, отметил он, является одной из ведущих мировых площадок для обсуждения международного сотрудничества не только по развитию экономики Арктики, но и по вопросам социального развития, сохранения и улучшения экологии и климата. «Центральным экономическим проектом России в Арктике является развитие Северного морского пути. Уверен, что в рамках деловой программы будут найдены эффективные решения для увеличения грузовой базы с 20 до 80 миллионов тонн за пять лет, такую цель перед правительством поставил президент России Владимир Путин», – сообщил он.

Нулевой день форума пройдет в формате Молодежного дня. Далее, в рамках трека «Прибрежные территории» участники сессий, панельных дискуссий и круглых столов обсудят такие темы, как новая система преференций для инвестиционных проектов в Арктике, меры поддержки арктического малого и среднего бизнеса, процесс цифровизации арктических территорий, арктическая медицина нового поколения, развитие авиации в Арктике, потенциал арктического туризма и другие.

В международной сессии «Talking Barents: перспективы и форматы сотрудничества» представители Швеции, Норвегии, Финляндии, Норвегии и России обсудят взаимодействие в Баренцевом/Евроарктическом регионе в области развития транспортной системы и повышения эффективности ее использования, а также вопросы защиты окружающей среды в рамках создания «зеленых коридоров». Модератором дискуссии выступит Томас Халлберг, глава Международного Баренцева секретариата.

Трек «Открытый океан» будет посвящен экономическим направлениям, которые составляют основу развития арктических регионов России и представляют большой интерес для инвесторов ведущих стран мира. В трек вошли такие тематические блоки, как: «Северный морской путь – ключ к развитию российской Арктики»; «Достижения и инновации судостроения»; «Производство и использование сжиженного природного газа»; «Транспортная взаимосвязь: Арктика, Дальний Восток, Сибирь, Урал»; «Освоение арктического шельфа: потенциал и риски»; «Развитие инфраструктуры северных портов».

Третий трек деловой программы Форума «Устойчивое развитие» посвящен теме повышения социально-общественного уровня арктических регионов и включает в себя все важнейшие направления поддержания и усовершенствования человеческого потенциала и инфраструктурного обеспечения жизни и деятельности в регионах российской Арктики.

Также на площадке МАФ состоится форум арктических муниципалитетов и пройдет встреча губернаторов Северного форума.