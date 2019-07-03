На Кубани благоустроят сотни объектов

В Краснодарском крае до конца 2019 года будут благоустроены 285 общественных территорий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Финансирование работ будет обеспечено за счет муниципалитетов и внебюджетных источников.

В соответствии с паспортом нацпроекта в крае определили, что всего в текущем году будут благоустроены 370 общественных территорий. Контракты на выполнение работ заключены в 31 муниципалитете.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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