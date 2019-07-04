Россия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Россиянам все надоело
ФСБ задержала врачей Росгвардии
Россиян предупредили о проблемах с визой во Францию
Перехват разведчика США возле Крыма попал на видео
Женщина позавидовала матери и похудела вдвое
«Ювентус» вернул Буффона
Названа сумма ущерба по делу бывшего главы «Автодора»
Язь заразил 34 россиян паразитами
Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера
Шнуров высмеял попросившую французский Falcon главу Минздрава
Новости партнеров

Российским властям понравился опыт работы с органами самоуправления

Перейти в «Мою Ленту»

Власти Псковской области планируют перенять опыт Республики Коми и Архангельской области по работе с органами территориального общественного самоуправления (ТОС) для увеличения объема привлекаемых из Фонда президентских грантов средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Ассоциации ТОС Псковской области Алексея Кириллова.

По его словам, органы ТОС в регионе, в частности, создают механизмы прямого участия граждан в формировании общественных пространств — это одна из задач национального проекта «Жилье и городская среда».

«В первом конкурсе президентских грантов в этом году Республика Коми выиграла шесть проектов на общую сумму четыре миллиона рублей, то есть они с помощью своей проектной деятельности получили эти существенные средства дополнительных инвестиций, это в два раза больше, чем у нас есть сейчас», — отметил Кириллов.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти соберут мнения россиян по поводу благоустройства
Город атомщиков благоустроят
На Алтае улучшат жизнь тысяч россиян
Другие материалы рубрики
Россия00:02 3 июля

Верните мой 1996-й

Что вы помните о самых ярких выборах в истории России
15:03 3 июля

Россия официально приостановила ракетный договор

16:55Сегодня

Стали известны подробности визита Путина в Италию

17:34Сегодня

Язь заразил 34 россиян паразитами

Россия00:0424 мая

«Циничный, двуличный, апатичный»

Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
09:30 3 июля

Названа главная причина смерти российских женщин

16:09Сегодня

Российский депутат пригрозил коллеге изнасилованием и отделался замечанием

16:59Сегодня

Горожане в России стали болеть в полтора раза чаще селян

Россия00:01 2 июля

«Ее просто под пулеметный огонь поставили»

Врачей обвинили в убийстве младенца ради статистики. Их коллеги отказываются в это верить
15:32Сегодня

Бывшая жена рассказала о мстительности и романах Грудинина

15:49Сегодня

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

08:52 3 июля

В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ

Россия
Шойгу назвал причину трагедии на глубоководном аппарате
Что привело к гибели 14 российских офицеров-подводников на «Лошарике»
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
Стали известны имена погибших на «Лошарике» подводников
Кто служил на секретной российской подлодке
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ погибли 14 моряков
Подводники сумели потушить огонь, но отравились дымом
Стали известны подробности визита Путина в Италию
Язь заразил 34 россиян паразитами
Российский депутат пригрозил коллеге изнасилованием и отделался замечанием
Все материалы
Мир
«Запад закрывает глаза на крупнейший геноцид современности»
 
Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера
Перехват разведчика США возле Крыма попал на видео
В Европе ввели бесполые фамилии
Канадец нашел способ легально закупаться килограммами марихуаны
«Создатель дал нам секс для размножения»
Племянница Мартина Лютера Кинга — о том, почему в США надо запретить аборты
«Русских хотели подавить и уничтожить»
 
Все материалы
Бывший СССР
Торжество несогласных
Русский мэр Риги сбежал из Латвии. На родине за ним охотятся следователи и враги
Беспорядки в Тбилиси признали попыткой свергнуть власть
«Это не наши люди»
Как украинцы едут в Европу на заработки, но получают гроши и унижение
Украина ответила на требования ПАСЕ
Русскоязычный мэр Таллина объяснил альянс с националистами
Взорвавшиеся в Минске заряды салютов оказались российскими
В команде Зеленского ответили Путину
Все материалы
Экономика
Зеленый рай
Эти страны строят гигантские теплицы и сажают деревья. Экогорода принесут им миллиарды
Назван самый дорогой бренд России
Россиян обяжут платить за реальный мусор
Новые технологии помогут бороться с банковскими мошенниками
Десятки миллионов россиян переведут на электронные трудовые
Власти предложили поддержать строителей и заказчиков российского флота
Российская экономика опустилась ниже критической отметки
Все материалы
Силовые структуры
«Надо строить правильные подлодки, а не всякую туфту»
Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных
Хорошо сидят
Икра, текила и личный бассейн: как шикуют в российских колониях богатые заключенные
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский полицейский покончил с собой на службе
Казаки во главе с бойцом ММА избили семью из Азербайджана
«Друг на час» ударил сотрудника угрозыска бутылкой по голове и попал на видео
Участник вооруженного конфликта в российском ТЦ покаялся за стрельбу
Все материалы
Наука и техника
Тайна «Лошарика»
Что известно о секретной атомной подлодке, на которой погибли 14 моряков
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
«Смертная агония была долгой и мучительной»
Как порка женщин и расстрел мужчин опозорили царскую Россию на весь мир
Определен способ предотвратить преждевременную смерть
Опровергнут популярный миф о возникновении сознания
Назван препятствующий развитию рака и диабета продукт
Шойгу рассказал о состоянии АС-31 «Лошарик»
Все материалы
Спорт
«Все думали, что ему просто не везет»
Этого футболиста считали восходящей звездой, хотя он не умел играть. Как он всех обманул?
Украинский футболист оправдался за обещание «положить москальские рожи»
Кокорину и Мамаеву подобрали колонию с футбольным полем
Кокорина и Мамаева отправили по этапу
Британский теннисист бросил партнершу ради 15-летней участницы Уимблдона
Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео
Фрэнк Лэмпард возглавил «Челси»
Все материалы
Культура
Фрагмент картины «Офелия»Багровые реки
Средневековые жестокости и античные безобразия глазами писателей
Странные дела, жара, июль
Лесбийская тюрьма, убийство Николая II и дворецкий Бэтмена — главные сериалы месяца
«Ужасны не бедные или богатые, а разрыв между ними»
Победитель Каннского фестиваля о причудах корейской жизни и трагедии капитализма
Лолита рассталась с пятым мужем
Шнуров высмеял попросившую французский Falcon главу Минздрава
Умер актер из сериала «Она написала убийство»
Волочкова обнаружила связь между агрессией в свой адрес и недостатком секса
Все материалы
Интернет и СМИ
«Нет будущего»
Предчувствие глобальной катастрофы на снимках лучших фотографов прошлого и настоящего
«Позор вам всем, слабые людишки»
Известный блогер назвался антихристом и покончил с собой. Его свел с ума YouTube
«Все он гонит, он — шоумен»
Переживший кому Алибасов пустился во все тяжкие. На телевидении из него сделали посмешище
Познер назвал расстраивающие его черты россиян
Репортер отпрыгнул от упавшего дома за мгновение до его обрушения
Мировой сбой соцсетей выявил скрытые знания о пользователях
Корчевников объяснился по поводу лишнего веса
Все материалы
Ценности
Корабли для оргий и налог с проституток
Как жил самый беспощадный император Древнего Рима Калигула
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Москвичам предложат экологичную одежду
Гостью свадьбы пристыдили за похожее на нижнее белье платье
Футболки популярных брендов оказались опасными для здоровья
Женщина вдохнула автозагар для усиления эффекта и поделилась последствиями
Все материалы
Путешествия
«Пробуй все, это бесплатно!»
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
«Летальные случаи — не редкость»
Как россиянин добрался на деревянном велосипеде до ЮАР и преодолел себя
Россиян предупредили о проблемах с визой во Францию
Решение проблемы авиасообщения с Чехией отложили
В Италии проснулся вулкан и загнал туристов в море
Турист вывалился из окна и погиб в попытке сделать селфи
Все материалы
Из жизни
Среди отбросов и могил
Этот город умирает без еды, денег и лекарств. Чтобы выжить, приходится грабить мертвецов
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
«Австрия — это улучшенная версия СССР»
История москвички, перебравшейся в Вену
Женщина забыла всю свою жизнь и «вернулась» в XIX век
Мужчина выпил залпом литр пива и умер
Привычка спать голым спасла мужчину от смерти
Мужчина согласился съесть живого геккона и умер через десять дней
Все материалы
Первый тест обновленного VW Passat
Выясняем, что изменилось в восьмом поколении легендарной модели после рестайлинга
Памяти Ли Якокки
Избранное на Моторе: семь подвигов главного автомобильного менеджера Америки
Тест-драйв: G-Class теперь с дизелем!
Отмечаем сорокалетие «Геландевагена» тестом самой мощной версии на тяжелом топливе
Что купить за три миллиона?
Дерзкий спортседан, комфортный «членовоз» или большой кроссовер?
Mercedes показал 421-сильные хэтчбек и седан
Ford построил 700-сильную версию купе GT для трека
Ретросуперкар P72 возродил марку De Tomaso
Все материалы
Дом
Возвели в квадрат
Почему рост цен на жилье в России признали неизбежным
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
Город атомщиков благоустроят
Названы условия снижения ставок по ипотеке
Главный тренер «Локомотива» похвалился недвижимостью за рубежом
«Марихуановый король» присоседился к Леонардо Ди Каприо
Все материалы