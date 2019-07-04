Российским властям понравился опыт работы с органами самоуправления

Власти Псковской области планируют перенять опыт Республики Коми и Архангельской области по работе с органами территориального общественного самоуправления (ТОС) для увеличения объема привлекаемых из Фонда президентских грантов средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Ассоциации ТОС Псковской области Алексея Кириллова.

По его словам, органы ТОС в регионе, в частности, создают механизмы прямого участия граждан в формировании общественных пространств — это одна из задач национального проекта «Жилье и городская среда».

«В первом конкурсе президентских грантов в этом году Республика Коми выиграла шесть проектов на общую сумму четыре миллиона рублей, то есть они с помощью своей проектной деятельности получили эти существенные средства дополнительных инвестиций, это в два раза больше, чем у нас есть сейчас», — отметил Кириллов.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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