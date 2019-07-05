На Урале начали выполнять нацпроект с опережением графика

Работы по благоустройству екатеринбургских дворов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» осуществляются с опережением графика, сообщает агентство АПИ со ссылкой на департамент информполитики губернатора области.

Часть работ находится в стадии завершения, а готовность оставшихся составляет от 30 до 60 процентов.

4 июля местные чиновники проверили ход реконструкции территорий в Екатеринбурге. На трех площадках побывали министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и вице-мэр города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гейко.

«Это уже не первый объезд территорий и в целом хочется отметить, что темпы строительства и качество работ на порядок выше, чем в прошлом-позапрошлом годах. Это касается и Екатеринбурга, и области», — отметил Смирнов.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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