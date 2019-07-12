Мутко собрал команду для строительства комфортной России

Правительство приняло решение о создании правительственной комиссии по комфортной городской среде и утвердило положения о ее работе, сообщил ТАСС вице-премьер Виталий Мутко.

По словам чиновника, получены согласия всех будущих членов комиссии войти в ее состав, также формирование структуры одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев. На площадке комиссии, как уточнил Мутко, будут синхронизироваться мероприятия федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в национальный проект «Жилье и городская среда») с мерами, реализуемыми в рамках других нацпроектов.

В состав комиссии войдут руководители субъектов, федеральные чиновники, сенаторы и депутаты Госдумы, сотрудники Агентства стратегических инициатив, ДОМ.РФ, Фонда содействия реформированию ЖКХ и другие, рассказал Мутко. По его словам, главы регионов будут ежегодно меняться в комиссии.

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О планах создания новой структуры 4 июля сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Комиссия будет заниматься вопросами городского развития, в частности, утверждать показатели индекса качества городской среды. Ожидается, что ее возглавит сам Мутко, курирующий нацпроект «Жилье и городская среда».

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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