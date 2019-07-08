Мутко отдал поручения на благо россиян

Вице-премьер Виталий Мутко отдал ряд поручений, направленных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда». Они призваны обеспечить выполнение установленных показателей по вводу жилья в российских регионах, пишет портал «Саморегулирование».

Поручения отданы Минстрою, этому ведомству совместно с Минэнерго и ДОМ.РФ, Минобрнауки, Минфину, Фонду защиты прав дольщиков, а также руководителям регионов. Несколько поручений касаются проблем обманутых дольщиков, в частности, правительству Татарстана поручено разобраться с причинами многочисленных обращений по этим вопросам и к 20 июля доложить о принятых мерах по защите прав дольщиков.

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Перед правительством стоит задача увеличить объем жилищного строительства в год до 120 миллионов квадратных метров. Эту задачу властям в мае 2018-го поставил президент Владимир Путин, тогда же определивший 12 стратегических направлений деятельности кабинета министров, которые позднее были сформированы в национальные проекты.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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