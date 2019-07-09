Кудрин обеспокоился возможностью регионов выполнить нацпроекты

Выполнение регионами России своих обязательств по некоторым нацпроектам является проблематичным. Такое заявление сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет ТАСС.

По его мнению, некоторые обязательства могут оказаться непосильными для регионов. В частности, он указал на необходимость внимательно посмотреть на региональный аспект реализации проектов. Кудрин рассказал, что в рамках анализа нацпроекта «Жилье. Городская среда» была изучена реальная потребность регионов в жилье и ресурсах на их реализацию.

В результате было установлено, что только 11 процентов регионов считают возможным достижение установленных целей. Порядка 15 процентов сочли установленный показатель недостижимыми, а 38 указывают на риски их недостижения.

Кудрин отметил необходимость анализа комплекса мер по достижению поставленных стратегических целей. При этом, по словам главы Счетной палаты, это не значит, что эти цели нереалистичны. «Мы говорим о том, что нам нужно предусмотреть те меры, которые бы обеспечили в конечном счете достижение», — пояснил он. Кудрин сообщил, что осенью его ведомство представит отчет о ходе выполнения нацпроектов.

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