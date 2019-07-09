Выбраны регионы для подключения школ к интернету

Минкомсвязи выбрало субъекты, в которых прежде всего школы подключат к интернету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, подготовленные к заседанию комитета Госдумы по образованию и науке.

В общей сложности отобрано 12 регионов: Адыгея, Бурятия, Калмыкия, Республика Алтай, Архангельская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Пензенская, Псковская, Тверская и Томская области.

В рамках нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика» доля образовательных организаций в городах и селах, которые подключены к интернету, в 2024 году должна составить 100 процентов.

В связи с масштабностью проекта предложено поэтапное решение поставленной задачи. Школы в перечисленных 12 регионах будут подключены к интернету до конца 2019 года.

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