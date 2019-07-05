Госдума рассмотрит инициативы о развитии цифровой экономики

Законодательство в сфере цифровой экономики обсудят на парламентских слушаниях «Вопросы развития цифровой экономики», которые пройдет в Госдуме 8 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

На слушаниях будут обсуждаться электронные трудовые книжки, цифровая подпись и развитие цифровых технологий, которые являются частью нацпроекта «Цифровая экономика».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законодательство в этой сфере создается в России с нуля и не имеет аналогов. «Нам важно принять качественные решения в этой области. При этом необходимо обеспечить защиту персональных данных и равный доступ граждан к электронным услугам», — сказал он.

В парламентских слушаниях примут участие представители «Яндекса» и Mail.ru, а также вице-премьер Максим Акимов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

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