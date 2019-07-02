Росстат решил избавиться от «мучительного» сайта

Росстат впервые за 20 лет обновил сайт. Решение объяснили тем, что искать данные на действующем портале очень сложно и неудобно. Об этом рассказал глава ведомства Павел Малков, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Новый портал облегчит поиск статистики, а также упростит сотрудникам размещение данных, которое «превратилось в настоящее мучение», добавил он. «По современным меркам крайне осложнен процесс пользования данными, их поиска и отработки», — сказал Малков.

Глава ведомства отметил, что за 20 лет на сайте накоплен огромный объем информации и нет гарантии, что его удастся перенести без потерь и ошибок. Однако старая версия сайта продолжит работать параллельно с обновленным порталом. На новом сайте внедрен механизм «витрин данных», который позволяет создавать аналитические отчеты и визуализировать информацию (на момент написания публикации данная страница сайта выдавала ошибку).

Росстат в последние годы неоднократно критиковали за неточные данные. В 2018 году ведомство резко повысило оценку роста промышленности, строительства и экономики. После этого бывший глава Росстата Александр Суринов был уволен, и его место занял Павел Малков. Однако уже после этого Росстат также сталкивался с проблемами. Так, в мае ему впервые в современной истории пришлось отозвать данные о промышленности. Это объяснили ошибочной информацией от одного из предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе.

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