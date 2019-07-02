В России не смогли посчитать ключевой показатель экономики

Росстат не смог точно оценить производительность труда в России по новой методике из-за нехватки информации и особенностей хозяйственной деятельности предприятий. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Производительность труда — ключевой показатель для развития экономики, а ее повышение — одна из главных задач национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В его рамках до 2024 года в России на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна расти не ниже, чем на пять процентов в год.

Чтобы отслеживать динамику изменения производительности, Минэкономразвития предложило новую методику. По ней оценка производительности производится в пяти отраслях: обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, строительстве, оптовой и розничной торговле, транспорте. Эта методика пока не утверждена правительством. Кроме того, свой новый способ расчета предложил сам Росстат.

Ведомство отметило, что недостатки есть у обеих методик. Однако в рамках заседания научно-методологического совета Росстата 1 июля, на котором обсуждалась ситуация, было отмечено, что все обсуждаемые проблемы актуальны не только для российской, но и для зарубежной статистики.

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