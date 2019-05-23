Росстат признал ошибку в расчетах

Росстат отозвал прежнюю оценку по промышленному производству за апрель из-за обнаруженной ошибки, сообщает агентство «Прайм».
Таким образом, годовой прирост промышленного производства в апреле пересмотрен в сторону понижения — с 4,9 до 4,6 процента.
Корректировка связана с ошибкой одного из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО. Неверные данные, переданные предприятием территориальному органу госстатистики, привели к неверному расчету объема добычи природного газа и динамики производства.
Отмечается, что ведомство приносит свои извинения и проводит служебное расследование из-за возникшей ситуации.
Министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что такие ошибки недопустимы, поскольку ключевой задачей для Росстата является качество данных.
Ранее сообщалось, что Росстат неверно подсчитал темпы экономического роста в России за апрель. Ведомство значительно улучшило показатели по добыче газа по сравнению с реальными.