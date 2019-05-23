Росстат признал ошибку в расчетах

Росстат отозвал прежнюю оценку по промышленному производству за апрель из-за обнаруженной ошибки, сообщает агентство «Прайм».

Таким образом, годовой прирост промышленного производства в апреле пересмотрен в сторону понижения — с 4,9 до 4,6 процента.

Корректировка связана с ошибкой одного из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО. Неверные данные, переданные предприятием территориальному органу госстатистики, привели к неверному расчету объема добычи природного газа и динамики производства.

Отмечается, что ведомство приносит свои извинения и проводит служебное расследование из-за возникшей ситуации.

Министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что такие ошибки недопустимы, поскольку ключевой задачей для Росстата является качество данных.

Ранее сообщалось, что Росстат неверно подсчитал темпы экономического роста в России за апрель. Ведомство значительно улучшило показатели по добыче газа по сравнению с реальными.

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