Российская экономика притормозила

ВВП России в первом квартале 2019 года вырос на 0,5 процента в годовом выражении, говорится в сообщении на сайте Росстата.

Это на 0,3 процентных пункта ниже прогноза, который ранее давало Минэкономразвития. Также это самый низкий результат с четвертого квартала 2017 года, когда рост экономики составил 0,3 процента.

В четвертом квартале прошлого года ВВП вырос на 2,7 процента. Весь 2018 год показатель роста не опускался ниже 1,9 процента.

В сообщении подчеркивается, что данные являются предварительной оценкой ведомства. На них уже отреагировало Минэкономразвития. Там заявили, что замедление роста связано со слабостью внутреннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки (с января 2019 года НДС вырос с 18 до 20 процентов), сообщает Rambler News Service.

Еще одна причина — в «сохранении низких темпов роста корпоративного кредитного портфеля и в некотором замедлении ипотечного кредитования». Также в министерстве назвали спад ожидаемым. «Общая слабость спроса подтверждается и наблюдаемой тенденцией к быстрому замедлению инфляции», — отмечается в сообщении Минэкономразвития.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2019 году вырастет на 1,3 процента (после роста на 2,3 процента в 2018-м), по версии Центробанка — на 1,2-1,7 процента.

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