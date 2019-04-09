Экономике России пообещали рост и «быструю езду»

Рост ВВП по итогам года может оказаться выше прогноза правительства. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов на конференции Высшей школы экономики, сообщает ТАСС.

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Глава Минфина пояснил, что данные по ВВП в январе и феврале 2019 года превзошли прогнозы, а ближе ко второй половине года ожидается ускорение темпов роста экономики в связи с тем, что в нее будут инвестированы деньги, полученные от повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20 процентов.

«Мы запрягаем долго, но, уверен, что потом быстро поедем», — сказал Силуанов. Министр также добавил, что меры денежно-кредитной и бюджетной политики по стимулированию мировой экономики исчерпаны. Торговые войны и конфронтации, по его словам, также не подстегивают ее к росту.

Правительство прогнозировало замедление роста ВВП России с 2,3 процента в 2018 году до 1,3 процента в 2019-м. Однако в конце марта Минэкономразвития сообщило, что февральские данные указывают на более высокую траекторию экономического роста, чем ожидалось.

В России с 2019 года НДС был повышен с 18 до 20 процентов. Это позволит привлекать в бюджет дополнительно около 600 миллиардов рублей ежегодно, подсчитали в Минфине. Средства, полученные от повышения налога, должны пойти на финансирование поручений президента России Владимира Путина.

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