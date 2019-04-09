ЦБ назвал тормоз экономики России

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что избыточная долговая нагрузка россиян и юридических лиц может стать тормозом для экономического роста страны. Подобное мнение она высказала в ходе выступления на Апрельских чтениях ВШЭ, передает ТАСС.

«Избыточная долговая нагрузка, безусловно, выступает и тормозом для экономического роста, иногда в долгосрочном плане. Она также может приводить в том числе к социальным проблемам», — заявила первый зампред, отметив, что Банк России регулярно принимает меры для минимизации рисков для экономики от перегрева рынка потребительского кредитования. Особые риски ЦБ традиционно видит в сегменте валютного кредитования, однако, по словам Юдаевой, пик этой проблемы уже пройден, а у банков сформированы резервы.

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В похожем статусе находится и ситуация вокруг кредитования компаний и юридических лиц. ЦБ стремится минимизировать риски и готовит новые меры по сдерживанию ситуации, однако растущая долговая нагрузка все же может стать реальной проблемой для российской экономики. «Проблемы крупных компаний в конечном итоге могут стать проблемами бюджета и всей страны через финансовые рынки. Мы гордимся своим сбалансированным бюджетом, но проблемы с долгом могут быть переложены на бюджет и за этим нужно следить», — заявила зампред.

При этом общую экономическую ситуацию в стране Банк России оценивает как «близкую к равновесной». «Результаты, которые мы сейчас видим, показывают, что инфляционное давление оказалось ниже прогнозов, влияние НДС оказалось достаточно сдержанным, так же как и влияние некоторых других факторов», — отмечает первый зампред ЦБ.

Равновесию также способствует, по словам Юдаевой, снижение волатильности на мировых рынках, что позитивно сказалась на уровне инфляции и инфляционных ожиданиях внутри России. Вместе с тем зампред признает, что Россия находится в равновесии с «достаточно небольшими темпами экономического роста».

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что экономический рост в России по итогам 2019 года может превысить прогнозы ведомства в 1,3 процента ВВП.

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