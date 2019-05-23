Росстат снова поймали на манипуляциях

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Росстат неверно подсчитал темпы экономического роста в России за апрель, пишет «Коммерсантъ». Ведомство значительно улучшило показатели по добыче газа по сравнению с реальными.

По данным службы статистики, опубликованным 22 мая, рост ВВП по итогам апреля составил 4,9 процента в годовом выражении (после 1,2 процента в марте).

Особенно внушительным оказался рост добычи природного газа — 16 процентов за месяц. По подсчетам издания, основанным на данных отраслевой статистики, в реальности рост составил всего 3,5 процента. В этом случае общий результат должен снизиться с 4,9 до 3,6 процента в годовом выражении.

По данным газеты, неточности в отчетности Росстата уже обсуждались в правительстве. Это не первый раз, когда ведомство обвиняют в неверных подсчетах. В прошлом году методику подсчета реальных располагаемых доходов населения, используемую Росстатом, раскритиковал министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов. Аналитик Кирилл Тремасов поспорил с главой Минэкономразвития (которому подчиняется Росстат) о слишком оптимистичных данных по экономическому росту.

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