Россиян собрались «оцифровать» за 10 лет

Система, в которой будут собраны биометрические данные всех россиян, появится через 10 лет. Об этом сообщил первый замглавы Центробанка Сергей Швецов.

По его словам, пока сбор биометрических данных россиян идет медленно и тяжело. Удалось собрать только 20 тысяч записей. «Через 10 лет, думаю, что это будет так же, как сегодня показать паспорт, это не будет каким-то узким местом, абсолютно все люди будут оцифрованы», — считает Швецов.

Российские банки начали собирать биометрические данные своих клиентов для оказания услуг дистанционно с лета 2018 года. Вся собранная информация поступает в Единую биометрическую систему. Ее оператором выступает «Ростелеком».

Создание единой цифровой среды доверия в России предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика». Он также подразумевает развитие перспективных технологий идентификации, в которых входит биометрия.

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