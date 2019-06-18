Банки начали принудительно собирать у россиян биометрию

Ряд российских банков начал принудительно собирать биометрические данные клиентов, несмотря на необязательность процедуры, прописанную в законе, сообщает «Коммерсантъ». В основном, это происходит через фотографирование граждан.

Издание приводит в пример банк «Открытие» и Почта-банк. В обеих кредитных организациях фотографируют клиентов, собирающихся взять кредит, открыть вклад или карту. При этом они ссылаются на закон о противодействии отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ). Также в банках утверждают, что фотографируют клиентов для их безопасности и сами вправе выбирать способ, по которому могут их идентифицировать.

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Опрошенные газетой юристы отметили, что у банков нет оснований требовать от клиентов биометрические данные при открытии вкладов или карт, поскольку такие отношения между банком и клиентом регулируются публичным договором (в отличие от договора кредита). Некоторые юристы считают, что банк тоже имеет право отказаться от обслуживания клиента, не желающего сдавать биометрию.

В Росфинмониторинге и Центробанке заявили, что банки не могут принуждать клиентов к сдаче биометрических данных. Кредитные организации обязаны размещать сведения о клиентах в Единой биометрической системе (ЕБС), но только с согласия самих клиентов.

ЕБС заработала в прошлом году, ее инициатором стал ЦБ. По действующим правилам, банки обязаны предоставить клиентам возможность сдать биометрические данные. Это нужно для удаленного обслуживания: зарегистрировавшись в одном банке, человек может затем обслуживаться в любом другом на территории России, используя свою биометрию. Все полученные таким образом данные банки обязаны направлять в ЕБС.

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