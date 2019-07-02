Росстат запустит приложение для смартфонов

Росстат собирается запустить собственное приложение для смартфонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Росстате сообщили, что оно будет доступно в ближайшее время. Приложение будет работать на базе операционных систем Android и iOS.

Ранее сообщалось, что Росстат впервые за 20 лет обновил сайт. Причиной стало то, что на действующем портале очень сложно и неудобно искать информацию. Кроме того, для сотрудников ведомства размещение данных «превратилось в настоящее мучение», сообщил глава Росстата Павел Малков.

Внедрение цифровых технологий в работу органов власти в России позволит упростить взаимодействие с госорганов с гражданами и организациями. Работа в этом направлении ведется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

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