Десятки миллионов россиян переведут на электронные трудовые

Электронные трудовые книжки получат 60 миллионов россиян при том, что число работающих граждан составляет 72 миллиона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Максима Топилина.

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Таким образом, доля россиян, которые работают про электронным трудовым, составит 83 процента. Министр пояснил, что в общее число в 72 миллиона человек входят и военнослужащие, и студенты, и индивидуальные предприниматели, которые сами ведут свою деятельность и у которых нет трудовой книжки. «Там, где чистые трудовые отношения, — это порядка 60 миллионов человек», — сказал Топилин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, представляя законопроект об электронной трудовой книжке, сообщил, что инициатива затронет около 60 миллионов россиян и примерно 8,5 миллиона хозяйствующих субъектов.

Закон об электронных трудовых книжках начнет действовать с 1 января 2020 года. В его рамках все работодатели должны будут передавать данные в Пенсионный фонд в онлайн-режиме. Через год трудовые книжки полностью переведут в онлайн, по-старому их будут вести только для тех работников, которые специально напишут соответствующее заявление.

Создание единой цифровой среды доверия в России предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика». Перевод граждан на электронные трудовые осуществляется в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды», который является частью национальной программы.

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