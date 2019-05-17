ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

В учреждении отметили, что выполнили эту работу, не дожидаясь принятия Госдумой законопроекта об электронных трудовых книжках. По задумке Минтруда, электронные трудовые будут действовать в течение 2020 года, а уже с 2021 года норма станет обязательной для всех работодателей.

При этом для работников будет сохраняться возможность использовать бумажный документ и после 2021 года — для этого необходимо будет написать соответствующее заявление. Издание поясняет, что традиционная книжка может стать доказательством в суде либо в случаях, когда сведения о работе теряются и стаж для начисления пенсии недосчитывается.

Плюсом оцифровки сведений о трудовой деятельности россиян ПФР называет то, что в настоящий момент пенсии могут назначаться практически полностью без участия человека. Еще одним преимуществом перехода на цифру называется выгода для бизнеса — по подсчетам, один рубль затрат на офисное кадровое делопроизводство превращается в 28 копеек при переходе в электронный формат.

В октябре 2018 года стало известно, что с 2021 года в России начнется переход с бумажных на электронные гражданские паспорта, носителем которых может стать пластиковая карта размером с банковскую с чипом. Электронные документы упростят владельцу доступ ко всем государственным услугам и базам данных.

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