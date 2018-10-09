Определен срок перевода россиян на электронные паспорта

С 2021 года в России начнется переход с бумажных на электронные гражданские паспорта, носителем которых может стать пластиковая карта размером с банковскую с чипом, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Концепция нового документа, как отмечает издание, существует пять лет. Последний раз она обсуждалась на совещании с председателем правительства страны Дмитрием Медведевым 17 сентября.

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Прекратится ли полностью выдача бумажных паспортов, не уточняется.

Электронные документы упростят владельцу доступ ко всем государственным услугам и базам данных.

Ранее в августе сообщалось о планах перевести россиян на электронные трудовые книжки с 2020 года.

В июле произошел переход с бумажных на электронные паспорта транспортного средства. Новые документы уже не выдаются, но прежние, имеющиеся на руках у граждан, юридической силы не утратили.

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