Названа дата перехода на электронный ПТС в России

Система регистрации и учета автотранспорта в России в скором будущем станет полностью цифровой. Об этом говорится в официальном сообщении «Ростеха» поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) завершится до 1 июля 2018 года. После этого бумажные документы уже выдавать не будут. Однако старые ПТС, уже имеющиеся у граждан, юридической силы не утратят и сдавать их не потребуется.

«Фактически все сведения о транспортном средстве, его история будут доступны онлайн. Система станет более оперативной и удобной — как для собственников машин, так и для регистрирующих органов, других служб», — приводятся в тексте слова главы госкорпорации Сергея Чемезова.

Так, в электронном ПТС разместят информацию о техосмотре, обслуживании и ремонте машины, пробеге, наложенных обременениях, страховании и страховых случаях. Предоставление данных о собственнике будет производиться по его желанию.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, переход с бумаги на цифру при оформлении ПТС позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей, например, при продаже или покупке. Кроме того экономия затрат на покупку бланков ПТС, их транспортировку, хранение, утилизацию испорченных, закупку и последующее содержание оргтехники составит не менее миллиарда рублей в год.