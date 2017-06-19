Медведев рассказал о внедрении электронных больничных

С июля нынешнего года по всей стране будет распространяться практика оформления электронных больничных, рассылаемых напрямую работодателям. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, передает в понедельник, 19 июня, РИА Новости.

По словам премьер-министра, до тех пор, пока люди не привыкнут к переменам, сохранится возможность получить документ на бумажном носителе.

Медведев подчеркнул, что электронный больничный подделать нельзя. Его внедрение поможет сократить очереди в поликлиниках, а также освободит врачей от заполнения лишних бумаг.

Ранее в апреле Госдума приняла закон, позволяющий получать выплаты по временной нетрудоспособности, беременности и родам при предъявлении больничного в электронной форме, сформированного в специальной автоматизированной информационной системе и заверенного электронной подписью врача. Документ подписан президентом и вступит в силу 1 июля.

