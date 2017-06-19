Путин утвердил поправки к Трудовому кодексу

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс (ТК), сообщается на сайте Кремля.

Поправки уточняют порядок предоставления работникам перерывов для отдыха и конкретизируют механизмы повышенной оплаты и учета сверхурочной работы в выходные или праздничные дни и ее продолжительности.

Закреплено, что оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.

16 июня первый вице-премьер Игорь Шувалов допустил, что в будущем благодаря развитию технологий продолжительность рабочей недели сократится. По его мнению, люди станут больше внимания уделять собственному развитию, из-за чего вырастет спрос на услуги образования и здравоохранения.

В мае комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении поправки в ТК, устанавливающие предельный возраст (65 лет) для главврачей в государственных и муниципальных медицинских организациях. В профсоюзе работников здравоохранения инициативу раскритиковали, указав на то, что введение возрастного ценза может повысить коррупцию в медицине.