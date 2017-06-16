Шувалов предрек сокращение рабочей недели

Первый вице-премьер Игорь Шувалов допустил, что в будущем благодаря развитию технологий продолжительность рабочей недели сократится, сообщает «Интерфакс».

«Технологии и связанный с ними рост производительности труда не обязательно приведут к росту безработицы. Более вероятно, как это и случилось в ХХ веке, будет сокращаться длительность рабочей недели», — сказал он. Первый вице-премьер добавил, что это касается не только материального производства, но и так называемых «белых воротничков», которые «зачастую живут в условиях ненормированного рабочего времени».

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Шувалов подчеркнул, что следствием данных процессов станет увеличение количества свободного времени у людей. В частности, они станут больше внимания обращать на собственное развитие, из-за чего вырастет спрос на услуги образования и здравоохранения.

Ранее в июне глава Минтруда России Максим Топилин допустил, что в XXI веке благодаря использованию роботов стандартный рабочий день может быть существенно сокращен. «Будет четыре часа, может быть пять, может быть шесть, я не знаю. Может быть, когда-нибудь мы за два часа все будем отрабатывать, а потом заниматься своими делами», — отметил министр. Он подчеркнул, что полностью заменить человека роботы не смогут.