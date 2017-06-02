Глава Минтруда рассказал о вероятности существенного сокращения рабочего дня

В XXI веке стандартный рабочий день может быть существенно сокращен. Об этом заявил глава Минтруда России Максим Топилин на Петербургском Международном экономическом форуме, пишет .

«Будет четыре часа, может быть пять, может быть шесть, я не знаю. Может быть, когда-нибудь мы за два часа все будем отрабатывать, а потом будем заниматься своими делами», — отметил министр.

При этом размер зарплаты, по его словам, будет только расти.

Сокращение трудовой нагрузки Топилин связал с широким использованием роботов, передает ТАСС. Однако полностью заменить человека, полагает министр, они не способны.